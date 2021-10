El cantante Aldair Sánchez, quien fue finalista de ‘La Voz Perú’ en el equipo de Daniela Darcourt, dijo que el programa fue una buena vitrina para mostrar que hay gente joven que ama y le gusta la música criolla.

“Como todos saben yo aparecí en ‘La Voz Perú’, más que un concurso lo vi como una vitrina para que gente joven o personas mayores vean que hay jóvenes que aman y les gusta la música criolla. Gracias a Dios vengo trabajando profesionalmente hace nueve años y he estado al lado de grandes intérpretes de nuestra música peruana como la maestra Bartola, ‘La Princesita’ Maritza Rodríguez, el maestro Manuel Donayre, Lucía de la Cruz, la señora Eva Ayllón y diferentes personas. En cada uno de ellos rescato su interpretación, su forma de ser, de pararse en el escenario, su forma de estar cerca de la gente”, señaló.

Siempre has cantado música criolla.

Son nueve años que vengo trabajando con ella y no me arrepiento de nada porque cada vez que subo al escenario trato de dejar mi alma, mi corazón, mi vida. Y creo que en el concurso hemos hecho música peruana con algunas cositas internacionales, pero netamente peruano. Me presenté con la canción ‘Cariño bonito’, de Augusto Polo Campos, y cada vez que voy a un sitio la gente lo recuerda. Lo que más me gusta y siento que voy por buen camino es que la gente joven, como también la adulta lo rescatan, lo recuerdan y lo tienen en su mente. Así que como digo ‘la música criolla tiene para rato’ y tiene gente joven que la sigue haciendo como debe ser.

Te vas a presentar en el show ‘Noche Criolla’...

Sí, es este 31 de octubre en el Teatro de la Biblioteca Nacional en San Borja. Estoy emocionado porque después de dos años nos vamos a reencontrar con la gente y se van a vivir, nuevamente, esas emociones que uno siente cuando sube al escenario acompañado de los músicos, así que vamos a disfrutarlo.

‘NOCHE CRIOLLA’ SIGUE ADELANTE

Por su parte, el productor del evento Raúl Chuquiure explicó que la medida que emitió el Ministerio del Interior, prohibiendo las fiestas por el ‘Día del canción criolla’ y Halloween, no los perjudica.

“Vamos a seguir con el evento. La capacidad es de 500 butacas en el teatro, pero trabajando al 40% solo se van a vender 200 entradas, habrá un distanciamiento de metro y medio, que es lo que dicta la norma. Además, vamos a cumplir con todos los protocolos como la medición de la temperatura, el alcohol, el uso de la doble mascarilla”, afirmó.

Según el Ministerio del Interior no se ha tramitado ningún permiso para los eventos.

A nosotros quien nos da el permiso es la Municipalidad de San Borja porque es un evento de menos de 500 personas. Según la ley a partir de 2 mil personas se tiene que sacar un permiso a través del Ministerio del Interior. El comunicado, un poco, que ha asustado a nuestro público, pero hay que darles la tranquilidad. Nosotros seguimos con el evento para adelante, no estamos por encima de la ley porque nuestro aforo es limitado. Todavía pueden comprar sus entradas en Joinnus.com.

