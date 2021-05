Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila / Fotos: Allengino Quintana

El nombre fue perdiendo espacio y tiempo, en cambio, el apelativo se fue adueñando de su presente. Aldo Díaz es co - animador de Gisela Valcárcel en ‘El artista del año’ y su usted no sabe quién es, lo entiendo. Mejor hablemos de ‘Apoteósico’, que es el mismo, aunque suene diferente. Los sábados desde las 10 pm, quien se ‘pegue’ a América Tv, lo verá al lado de la ‘Rubia’, sonriendo y divirtiendo. Una historia que nació en el anonimato y se ha instalado en la popularidad.

Aldo, ¿cómo nació la ‘chapa’?

Un día vi bailar como los ‘dioses’ a Jean Paul Strauss y debía darle emoción a su actuación.

¿Qué ocurrió?

Yo definía a todo como fantástico, increíble, maravilloso y en ese momento grité: ‘¡Apoteósico!’ y a Gisela le gustó y dijo: Sí, si, esa es’ y desde allí cambió mi nombre.

¿Y cómo llegas al programa?

Pasé casting, mandé un audio y me eligieron.

Tienes toda su confianza

Soy su soporte, pero también cuando me equivoco, me mete una buena pu…

¿Un ejemplo?

No estaba atento a una mención y ella lo tuvo que decir.

¿Así de simple?

Lo dice en vivo: ‘Ya qué no sabes, lo haré yo’.

¿Eres tal cual apareces?

Hago el papel de tontito, ella me vacila y eso gusta mucho en el público.

Aldo es co conductor en el programa de 'Señito'

¿La gente te reclama?

Hemos hecho una asociación natural. Para la gente es imposible que ella ‘chambee’ sin mí.

¿La fama te cambió?

Primero te diré que algunos personajes sí.

¿Cita uno?

Trabajé con el actor Óscar López Arias y un día lo llamé. Cundo respondió, me preguntó quién era.

Ahora dime en que te cambió ser popular

Te meten el carro y no puedes bajar a mandarlo bien lejos, porque te graban.

¿Otra?

Si tomo, lo hago en mi casa.

¿Vives alerta?

Sé que Magaly ha mandado a alguien que me persiga.

¿Eso crees?

Ella y Gisela son enemigas públicas. Está buscando que yo caiga para refregarle en la cara: ‘Allí está tu ‘Apoteósico’’

¿Ya aparecieron las chicas?

Aparecen un montón. Muchas tratan de seducirme, pero no voy a pisar el pelito, porque sé que buscan ‘sembrarme’.

¿Por dónde te buscan?

A través de las redes sociales.

Cuéntame una anécdota sobre cómo se pierde la tranquilidad cuando se es popular

Un día estaba con una amiga, conversando y viene una señora a pedirme una foto, al rato con el hijo, luego me dice que no ha salido bien.

¿Te negaste?

No, sino que nos fuimos para el espacio más iluminado y cuando regreso, mi acompañante se había marchado.

¿La llamaste?

Sí y me aclaró que conmigo no se puede conversar tranquilo.

Una más

Iba manejando y un carro se me cruza, me molesté, le reclamé al chofer y se bajó a hacerme la ‘bronca’. Hice lo mismo y su esposa, que estaba al lado lo calmó y me dijo: ‘Tranquilo ‘Apoteósico’.

¿Tienes otra?

Creen que soy chato, gordo, viejo y negro y cuando me ven dicen que soy hasta simpático, ja, ja.

¿Cuál es el mensaje más atrevido que has recibido?

Me han mandado fotos denudas y me pedían otra mía y jamás lo hice.

¿Un sueño?

Que Ucayali, mi tierra, me nombre su embajador.

Una final, define al diario ‘Trome’

Es un medio de comunicación ¡Apoteósico!