ROMPIÓ SU SILENCIO. Aldo Miyashiro se pronunció por la difícil situación que vive su compañera de conducción en ‘La Banda del Chino’, Andrea San Martín, por las denuncias de maltrato infantil hacia su hija que interpuso su expareja Juan Víctor Sánchez.

Durante su programa en vivo, Aldo Miyashiro confirmó que sí conversó con la ‘ojiverde’ y también con Juan Víctor por separado, para luego reunirlos y llegar a acuerdos por el bienestar de su pequeña hija Larita. Sin embargo, esto no ocurrió.

“Hoy día la gente me insulta porque me decía que he coaccionado, pues no, en vez de quedarme en los insultos y en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor y a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar y que puedan llegar a unos acuerdos en beneficio de su pequeña hija”, recalcó.

En esa línea, el conductor de televisión argumentó que se siente orgulloso por querer parar esta discusión mediática entre el piloto y la modelo.

“Lo volvería a hacer porque creo que tenemos la posibilidad de encontrar la forma de llevar esta relación en paz, son padres y encontrar lo mejor para su niña. Me siento orgulloso de haberlo hecho. Se intentó llegar a un acuerdo, pero no se llegó lamentablemente, Juan Víctor me agradeció”, sostuvo.

ALDO MIYASHIRO CANSADO DE LOS INSULTOS

El conductor de ‘La Banda del Chino’ aclaró a todos sus televidentes que su programa no servirá para que hagan un show de lo sucedido con Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. Según dijo Aldo Miyashiro, su equipo de trabajo siempre intenta mirar hacia adelante y solucionar los problemas.

“Queremos siempre ajusticiar a alguien, tranquilidad, la verdad va a salir siempre a la luz. No esperen de nosotros una intervención mediática para tener rating, no es nuestro estilo. Todos saben cómo hacemos nuestro programa, no busquen sangre acá, no la van a encontrar. Los problemas siempre los solucionamos, de la manera más justa y humana”, recalcó.

“Hay demasiada violencia en las redes, les pido tranquilidad, la cosa la hemos venido evaluando, le hemos dado un tiempo para que pueda solucionar sus problemas, revisas posiciones y ver qué es lo que quiere hacer y mañana seguro tenemos una respuesta de Andrea San Martín”, agregó el también actor.

ANDREA SAN MARTÍN SE AUSENTA DE ‘LA BANDA DEL CHINO’

LO CONFIRMÓ. Aldo Miyashiro precisó que le han dado un tiempo de descanso a Andrea San Martín en la conducción de su programa para que intente solucionar sus temas personales y regrese recargada.

“Hemos hablado con Andrea, le hemos dado una semana para que resuelva sus problemas. Hemos conversado en la semana y nos dijo que quiere conversar con nosotros y comunicarnos algo. Les pido tranquilidad, es un tema delicado que involucra a una niña”, dijo el conductor.