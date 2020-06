NO FUE LAVADA DE CARA. Aldo Miyashiro jura que “no quiso limpiar” a Andrés Wiese en entrevista donde habla de denuncias en su contra. Además, indica que se asesoró con abogada feminista.

Aldo Miyashiro se mostró furioso con las críticas que recibió en redes sociales por entrevistar a Andrés Wiese. Los usuarios señalaron que en la entrevista se ve sumamente complaciente y que las preguntas fueron redactadas por el actor.

“Hay mucha gente que escribe como que ha querido ver una limpieza a Andrés Wiese. No somos amigos, no tenemos gran vínculo no tendría por qué defenderlo. Tendría que haberme pagado, pero yo necesito (...) No vamos a trabajar juntos”, menciona Aldo Miyashiro para defender su entrevista al actor.

Aldo Miyashiro precisa que no tiene problemas en explicar que no se trata de una decisión de América. “No lo comunicamos, hoy día recién he hablado sobre el tema y he explicado. Por qué América tendría que limpiar a Andrés Wiese si él no trabaja en América”, precisa el conductor de La Banda del Chino.

Aldo Miyashiro defiende su entrevista a Andrés Wiese (TROME)

