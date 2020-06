HACE ACLARACIÓN. Aldo Miyashiro entrevistó a Andrés Wiese sobre las denuncias de acoso y maltrato en su contra.

El conductor expresó que su deber es aclararle a los televidentes que no tiene ninguna amistad con Andrés Wiese. “Nosotros queremos hacer una aclaración, Andrés Wiese y yo no hemos trabajado juntos, no somos amigos, hemos tenido una relación que se limita a la cordialidad cuando ha sido entrevistado”, menciona Aldo Miyashiro.

Además, Aldo Miyashiro explica que la entrevista no ha sido editada por ser un tema delicado de maltrato contra la mujer. “Como es un tema muy importante, el tema del acoso a la mujer, hemos decidido poner la entrevista tal cual se hizo para que usted pueda sacar sus propias conclusiones” , menciona el conductor.

Aldo Miyashiro continúa explicando que la entrevista no tuvo ninguna manipulación. “Lo que va a ver es lo que duró la entrevista, exactamente de lo que hablamos sin ninguna interferencia, hemos escrito también a Mayra Couto si en algún momento quiere hablar con nosotros”, señala el conductor.

