El conductor de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro, vive un difícil momento por el sensible fallecimiento de su madre. Sus compañeros del programa compartieron un emotivo mensaje para el ‘Chino’, quien se ha ausentado por estos días de la televisión.

A través de la cuenta oficial de ‘La Banda del Chino’, los amigos de Aldo Miyashiro anunciaron la ausencia del conductor de la televisión y le enviaron sus respectivas condolencias.

“ Todos los integrantes de #LaBandaDelChino nos unimos al dolor incomparable que viene atravesando nuestro amigo y conductor Aldo Miyashiro , por el sensible fallecimiento de su amada madre. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Gracias por todo, Mery”, se lee en la publicación.

Aldo Miyashiro vive el fallecimiento de su madre Mery.

MIYASHIRO Y ÉRIKA VILLALOBOS HABRÍAN RETOMADO RELACIÓN

Según las fuentes cercanas a Rodrigo González, Érika Villalobos y Aldo Miyashiro habrían decidido luchar por su matrimonio luego del escandaloso ampay que vivió el conductor con la reportera Fiorella Retiz.

“Si ella quiere seguir con el ‘Chino’ Miyashiro que es lo que tengo entendido, que juegan a que no están, pero sí están, pero ahora no van a hablar nada porque ya saben cómo es esto y hay cosas que se le han ido de las manos y hay acuerdos entre ellos . Parece que con tantos años de matrimonio, para ellos hay cosas que no son tan importantes y que ya se han perdonado en el pasado”, dijo.