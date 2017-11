Aldo Miyashiro: Cantante Sonia Morales es hincha del actor y le hace este pedido 

Sonia Morales reveló que le gustaría hacer una película sobre su vida y queAldo Miyashiro sea uno de los personajes de su historia.



“Una de mis metas, para el próximo año, es producir mi miniserie y película, tener a Aldo Miyashiro en estas producciones porque admiro su trabajo como actor. Me gustaría que interprete a mi hermano Abel, porque él es medio ‘chiflado’, carismático y divertido como Aldo”, manifestó.



La cantante también contó que la miniserie que hizo Efraín Aguilar sobre ella le gustó, pero que ahora desea plasmar aspectos de su vida que no se conocen.



“En realidad la historia tuvo su encanto, pero ahora me gustaría contarla tal cual es”, afirmó Sonia Morales.



(B.P.)

