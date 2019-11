Aldo Miyashiro da con palo a Gisela Valcárcel y Pro Tv por bronca que opacó la verdadera razón de la Teletón | VIDEO

Aldo Miyashiro se pronunció sobre la guerra entre las productoras de Gisela Valcárcel y ProTv, pelea de la cual no se ha dejado de hablar en los medios ni en las redes sociales, especialmente por el supuesto veto de Tula Rodríguez del evento, dejando en segundo plano lo conseguido por la Teletón el último fin de semana.



Sumamente incómodo por la pelea que opacó el evento de ayuda a los niños del hogar Clínica San Juan de Dios, Aldo Miyashiro hizo un llamado a la reflexión de los involucrados con un contundente discurso en el que expresó "que no interesa quién esté parado frente a la Teletón o quien tiene más tarjetas o más historias", porque "lo que realmente importa es que muchos niños peruanos, que no tienen la facilidad que tenemos nosotros, puedan intentar caminar".

"La noticia de hoy día ha sido otra, no ha sido la Teletón o lo que hemos conseguido, y todo el mundo ha hablado de eso y eso es algo que nos da poca alegría. Yo creo que todos debemos hacer el esfuerzo, los que estamos en este trabajo, en esto medios, para hacer que más niños peruanos puedan caminar", sostuvo Miyashiro.

"No importa quién esté parado al frente en la Teletón. No importa si alguien sale más tiempo o menos tiempo, no importa si nos podemos cruzar en el camino o si podemos hacer programas de espectáculos durante 12 horas hablando de conflictos que no le importa a nadie, lo que realmente importa es que podamos unirnos en un solo objetivo: que estos niños, que no tienen ninguna ayuda, ninguna posibilidad puedan intentar caminar", agregó el conductor de 'La Banda del Chino'.

Aldo Miyashiro incómodo con pelea que opacó la Teletón. (Video: América Tv)

Asimismo, Miyashiro hizo un llamado a los medios de comunicación a que ya dejen de hablar de ese conflicto. "Que nos peleemos por otras razones o discutamos por 80 razones que son menos importantes. No importa nada, lo único que importa es que podamos conseguir que algunos niños tengan alguna posibilidad de un tratamiento y caminar y la consigan a partir de la buena onda de los peruanos".

"Las rivalidades, los egos, el orgullo, la posibilidad de contar una historia en medios, la posibilidad de hacer unos números más porque le pegamos a alguien o no le pegamos a alguien. Olvidémonos de todo, pensemos solo en los niños de San Juan de Dios, consigamos algún día una cifra que nos haga sentir orgullosos... En Chile consiguen 30 millones de dólares, en Uruguay consiguen una cifra realmente importante, es lo único que pido. Lo demás, el ego, el orgullo, quien canta más historias, quien tiene más tarjetas, no importa nadas, pensemos alguna vez por los niños del Perú, ojalá eso pueda suceder", culminó Aldo Miyashiro.

CONFLICTO EN AMÉRICA TV



Tras conocerse que ProTv decidió retirar a sus artistas y prohibió que estas participaran de la Teletón luego que se indicara que Tula Rodríguez no abriría el evento para no 'incomodar' a Gisela Valcárcel, la rubia se comunicó con Magaly Medina donde sostuvo que ella no tuvo nada que ver en esa decisión, pero sí confirmó que en el interior de América Tv existe un conflicto entre su productora, GV Producciones y la de Mariana Ramírez. "La televisión está lleno de egos y vanidades y que no se puede trabajar así", sostuvo, y prefirió no decir más porque, según ella, podía perjudicar a los programas del canal.



Gisela Valcárcel dijo también que recién se enteró que el equipo de ProTv no iba a participar en la Teletón el mismo viernes del evento benéfico, agregando que jamás se ha negado a que participen Tula Rodríguez o Susan Ochoa.



"Todos los días trabajo en el mismo canal que Tula Rodríguez, ¿por qué le negaría la entrada a la Teletón? Jamás impedí la entrada de Tula ni de Susan Ochoa.", contestó la rubia.