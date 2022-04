Aldo Miyashiro está pasando por el momento más difícil de su vida y no paran de caerle calamidades. Y es que después de hacer su ‘mea culpa’ tras ser ampayado besando a su exreportera, Fiorella Retiz, el conductor fue intervenido por la policía.

Todo comenzó luego de emitir su pronunciamiento, en el que le pedía perdón a su aún esposa, Erika Villalobos, además de sacar cara por su ‘trampa’, pidiendo a los críticos que no la ataquen por el ampay y que él era el único responsable de lo sucedido.

Al salir del canal, César Seijas, quien trabaja con él, lo resguardó para evitar ser abordado por la prensa. Ingresó a su auto y su chofer arrancó a toda velocidad, mientras un reportero de Amor y Fuego lo seguía y pedía que diera la cara.

Fue en ese momento que se pasó la luz roja y fue intervenido por un efectivo policial. “Se ha pasado la luz roja, casi me choca, estoy viniendo en luz verde y me mete el carro dos veces. Yo me paro, sigue metiéndome el carro, se da la vuelta y se para acá”, dijo otro chofer afectado.

El reportero de Amor y Fuego aprovechó la intervención para preguntarle a Aldo Miyashiro si intentaría recuperar su matrimonio. “Escúchame una cosa, no voy a poder declarar. Ya sé que es su trabajo, pero ya hablé, no voy a hablar más, me siento mal ”, acotó el conductor.

Además, pidió apoyo a la Policía para no seguir siendo abordado por la prensa. Finalmente, el efectivo lo dejó ir sin ponerle una infracción.

LOS ONCE MACHOS PERDIERON Y FANS INDIGNADOS CON ALDO Y DEL PORTAL

La noche del último miércoles se jugó la final de la Superliga de Fútbol 7, la misma que es organizada por Oscar del Portal. Once Machos, cuyo capitán era Aldo Miyashiro, se enfrentó a Poetas, pero ninguno de los dos ampayados aparecieron en el juego.

El pase a la prensa fue restringido en el coliseo y el equipo de los Once Machos se resguardó en una zona oscura mientras sus rivales practicaban en la cancha. El equipo de Aldo ganó la semifinal y pasaron a la gran final, pero en el segundo tiempo fueron goleados y perdieron la copa.

“El chino nunca jugaba y del portal entraba y salía”, dijo uno de los rivales del equipo de Miyashiro. Por su lado, sus fanáticos criticaron que haya ‘manchado la pelota’ con este escándalo de infidelidad.

Aldo Miyashiro quería escapar de la prensa cuando su chofer se pasó la luz roja y fue intervenido por la Policía. Reporteros se acercaron aprovechando la presencia de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR

Erick Osores no apareció para reemplazar a Óscar del Portal en noticiero [VIDEO]

Fiorella Retiz lanza comunicado por ampay con Miyashiro: “En soledad y vergüenza enfrentaré las consecuencias”

Mónica ‘vende’ a Aldo Miyashiro y al equipo de su programa: “Olvidan la camaradería y se quedan en la cama”