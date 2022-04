Fiorella Cayo decidió pronunciarse luego del fuerte ampay que protagonizó Aldo Miyashiro, esposo de su amiga de Torbellino Erika Villalobos, con Fiorella Retiz, exreportera del programa ‘La banda del chino’.

A través de sus historias de Insgagram, hizo un llamado a todas las madres del mundo para criar mejor a sus hijos. “Tenemos que criar a hombres fuertes, fuertes con la vida, no cobardes, no débiles. No es un pendejo el que saca la vuelta, es un débil mental y emocional” , dijo la actriz.

“No soy la mujer empoderada feminista que quiere chancar a los hombres , este es un llamado a las mujeres para que eduquen bien a sus hijos, y esto es un llamado para todas incluida yo”, indicó.

Asimismo pidió ayudar a los hombres a ‘cortar cadenas y patrones equivocados’ y a tratar bien a las mujeres. “Es un tema de compromiso con la sociedad, con nuestro país, porque parece que los principios hoy en día están en la última fila, las prioridades están muy trastocadas, muy al revés”, acotó Fiorella Cayo.

Por otro lado, pidió siempre actuar de manera leal y con la verdad. “Se dice ‘mira siento esto, me pasa esto’, se ve si hay soluciones en conjunto y si no, adiós, pero hay que ser honestos” , indicó.

“Hay que ser valiente y honesto porque es muy fácil tomarse una pastilla y ponerse en modo paz sin esforzarse, es muy fácil no enfrentar la vida con todos sus pros y contras, es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo, ahí está la fortaleza humana, no busquen placebos, escúchense y luchen por lo que quieren”, concluyó.

Fiorella Cayo recomendó criar hombres fuertes y valientes, luego del escandaloso ampay de Aldo Miyashiro y su amiga de Torbellino, Erika Villalobos.

GIGI MITRE APENADA POR FIORELLA CAYO

Luego de ver su mensaje, Gigi Mitre aseguró que las palabras de Fiorella Cayo la entristecieron. “Oye me ha dado pena, no estoy muy segura si ese mensaje era para su amiga Erika Villalobos o para ella misma, para las dos hermanas, pero si es verdad, pero a parte de débiles también son pendejeretes” dijo la conductora de Amor y Fuego.

