La infidelidad de Aldo Miyashiro con la periodista Fiorella Retiz ha remecido todo el ambiente de la farándula y muchas personalidades se han pronunciado al respecto. Una de ellas fue la conductora de ‘D’Mañana’, Karla Tarazona.

La expareja de Leonard León criticó a la periodista, luego que Aldo Miyashira la defendió y asumió ‘toda la responsabilidad’ de lo sucedido. Tarazona consideró que Fiorella no es una muchacha de 15 años, que no ‘sabía donde estaba’.

“No me parece defender lo indefendible porque sabemos que la Retiz no es una muchacha ingenua de 15 años que no sabía donde estaba ”, comentó Karla Tarazona.

Recordemos que en su mea culpa, Aldo Miyashiro asumió toda la responsabilidad y lamentó la situación que ahora atraviesa a Fiorella Reti z. “Yo soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió hacer eso”, manifestó.

FIORELLA RETIZ SE PRONUNCIA, TRAS MEA CULPA DE ALDO MIYASHIRO

Fiorella Retiz utilizó sus redes sociales para disculparse con todas las personas que resultaron involucradas con las imágenes del beso que se dio con Aldo Miyashiro . “Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así”, expresó con un mensaje.

“Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, manifestó finalmente Fiorella Retiz en su comunicado.

El programa "Magaly TV: La Firme" difundió un video del conductor de América TV junto a una reportera en una situación comprometedora.





