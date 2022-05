Magaly Medina reveló que Aldo Miyashiro intentó comunicarse con ella antes de la emisión del comentado ampay con la reportera Fiorella Retiz. “No habló con mis ampayados A mi me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo (me dijeron por dos personas) y no acepté”, afirmó la periodista.

Magaly Medina se presentó en JB en ATV y brindó algunas revelaciones sobre su carrera periodística y sus más sonados ampays. Por ello tocó el tema de Aldo Miyashiro cuando le preguntaron si algunas vez desistió de emitir un ampay.

“No habló con mis ampayados A mi me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo (me dijeron por dos personas) y no acepté; pero yo trato, pese a que el chino siempre me ha caído simpático, trató de no hablar porque si por ahí te convencen con su argumento”, manifestó la periodista.

En este sketch de la escuelita, Magaly Medina también reiteró que buscaban ampayar al periodista Óscar del Portal , sin imaginar que iban a encontrar al ‘ Chino’ Aldo Miyashiro.





