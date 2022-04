Kike Suero se pronunció tras el escándalo que se desató esta semana cuando las cámaras de Magaly Tv La Firme ampayaron a Aldo Miyashiro siéndole infiel a su esposa, Erika Villalobos, con la exreportera de su programa Fiorella Retiz.

En declaraciones para Amor y Fuego, el cómico aseguró que la verdad siempre se sabe. “Las mentiras o los engaños siempre salen a la luz, sino pregúntenme a mí”, dijo recordando que el también traicionó la confianza de alguna de sus parejas en algún momento.

Asimismo, resaltó que en una oportunidad le pidió ayuda a Aldo Miyashiro porque un reportero de su programa, César Seijas, habría estado saliendo con su expareja, según su versión. “Nadie me creyó hasta que la verdad salió a la luz, todo cae por su propio peso”, acotó.

Kike Suero también reconoció que fue infiel antes y que es una situación muy dolorosa. “Yo lo he hecho, no sabes cómo dolió en su momento, y me lo han hecho también”, indicó el cómico.

Finalmente, le mandó un mensaje a Aldo Miyashiro para que pueda aconsejarlo. “Que me llame y me pida consejos, el infiel cambia, mírame a mí” , concluyó.

