Lucho Cáceres usó sus redes sociales para pronunciarse sobre el escandaloso ampay difundido por Magaly Tv La Firme y protagonizado por Aldo Miyashiro hace unos días. En las imágenes de la urraca, se ve al conductor de ‘La banda del chino’ besando a su exreportera, Fiorella Retiz, pese a estar casado con la actriz Erika Villalobos.

El actor dedicó un extenso post en Facebook al destape de Magaly y consideró que lo que ocurre en una relación solo les interesa a los implicados. En ese sentido criticó la violación a la intimidad y a la privacidad de las personas, además del escarnio público.

“Hay personas que están más expuestas que otras, es cierto, pero no por ello pierden el derecho a su privacidad e intimidad (...) Nadie tiene derecho a realizar un seguimiento o reglaje a una persona , como se expone y admite en el programa de espectáculos”, dijo refiriéndose a Magaly Tv La Firme. “Estamos hablando del ámbito privado, más aún si se está bajo cuatro paredes y se expone una imagen a través de una ventana en un domicilio, eso configura un delito, aquí y en cualquier parte del mundo ”, agregó Lucho Cáceres.

Finalmente, el actor pidió no avalar la ‘podredumbre de quienes pretenden lucrar exacerbando el morbo’.

MAGALY FUE POR ÓSCAR DEL PORTAL Y TERMINÓ AMPAYANDO A ALDO MIYASHIRO

Magaly Medina detalló que el ampay de Aldo Miyashiro se produjo cuando su equipo seguía los pasos de Óscar del Portal, periodista deportivo de América TV. “Estamos tras los pasos de Óscar del Portal porque los rumores nos indicaban que había un acercamiento entre él y la expareja del cumbiambero Pedro Loli (…) Mientras estamos en esa investigación descubrimos el premio mayor”, expresó.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ sacó pecho por su equipo de investigación y recalcó que no lanzaría un ampay que no esté sin probar porque sería una “irresponsabilidad”. “No me sentiría cómoda hablando de chismografía barata, soltando cosas que sabemos para fastidiar a otras personas, pero que no son ciertas. No me gusta enlodar al resto sin tener pruebas”, manifestó.

