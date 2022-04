Mónica Cabrejos revela que Fiorella Retiz y Fiorella Méndez empezaron como bailarinas de María Pía

CONTÓ DETALLES. Mónica Cabrejos estuvo este miércoles en Magaly Tv La Firme y contó su experiencia de trabajo en ‘La banda del chino’, programa duramente criticado por la reciente infidelidad de Aldo Miyashiro a Erika Villalobos, con su exreportera Fiorella Retiz.

Según la escritora, siempre hubo un ‘exceso de camaradería’ en el equipo de trabajo del programa y reveló que conoció a Fiorella Retiz y a Fiorella Méndez, ex de Pedro Loli y relacionada sentimentalmente con Óscar del Portal.

“ Ellas eran bailarinas de María Pía, del cuerpo de baile, cuando María Pía estaba en el canal cinco. En la oficina de Alejandro Tirado estaba la oficina del equipo de María Pía y al frente estaba la oficina donde nosotros trabajábamos, ya la empresa de Aldo había empezado a producir y las contrataron para un programa que hacía con Ádamo , que era ‘Malcriados’ y un programa más creo”, contó Mónica Cabrejos.

“Yo las veía como unas chiquillas pero ya crecieron. No sé si María Pía renunció o se acabó el programa y ellas se quedaron como asistentes de producción. Yo dejé de trabajar y lo siguiente que vi fue que Fiorellita Retiz ya era reportera”, agregó.

Magaly Medina aclaró que el programa de María Pía era ‘Uno, dos, tres’ en Panamericana. “Eran tres chicas que se llamaban Fiorella y andaban corriendo como adolescentes entre las oficinas. Ya eran mayores de edad pero yo las veía como niñas”, dijo Mónica.

ALDO MIYASHIRO Y FIORELLA RETIZ TENÍAN QUÍMICA

Mónica Cabrejos contó que Fiorella Retiz se llevaba muy bien con Aldo Miyashiro. “ No es sarcasmo, había una especie de química... pero nunca había escuchado rumores que los vinculaban . Ya en el último año ni me hablaban ni me chismeaban nada”, dijo la escritora.

Mónica Cabrejos habla sobre ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal (VIDEO: ATV)

