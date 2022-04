Aldo Miyashiro se convirtió en blanco de duras críticas luego que Magaly Medina difundió un polémico ‘ampay’ del conductor de América TV con la reportera Fiorella Retiz en el departamento del periodista Óscar del Portal.

En medio de este escándalo, distintas personalidades del espectáculo nacional se han pronunciado al respecto y Mónica Cabrejos no fue la excepción. La excompañera televisiva de Miyashiro se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló detalles poco conocidos de la relación laboral entre el conductor y la reportera Fiorella Retiz.

“El espíritu de ese grupo (por sus compañeros en el programa ‘Enemigos Públicos’) era ‘vamos a celebrar siempre’ y siempre había un motivo para celebrar. No es que me haga la santa, pero yo bebo con quien me da la gana y me emborracho con quien yo quiero. Creo que no debe ser una obligación para ‘ganarte la confianza del equipo tienes que meterte una borrachera’, pero soy una persona que no confía”, recordó Cabrejos sobre su pasado en el desaparecido programa “Enemigos Públicos”.

“Se veía que se llevaban bien (por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz) y que había una especie de química. Así es como yo los he visto que se conocían”, añadió de manera tajante.

Como se recuerda, Mónica Cabrejos señaló en su libro “Mujer Pública” que Martín Arredondo, exproductor de Aldo Miyashiro, pedía que para integrarse al equipo del programa tenía que “emborracharse” con sus compañeros. Algo que la conductora nunca aceptó y por ello fue excluida de proyectos.

