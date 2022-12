¿SE SALARON? El partido de los ‘Once Machos’ liderado por Aldo Miyashiro y Óscar del Portal también tuvo su lado romántico tras el ampay del ‘Chino’ con la reportera Fiorella Retiz. En una reciente pichanga, un pelotero decidió pedirle matrimonio a su novia tras el término del partido y este fue ovacionado por todo el equipo.

En las imágenes difundidas por ‘La Banda del Chino’ se ve cómo el jugador aparece con un polo donde pide matrimonio a su enamorada y se acerca a ella para entregarle el anillo. Esto fue aplaudido por los asistentes.

“ Tú sabes que te amo mucho, hemos pasado un montón de cosas. Quiero pedirte que te cases conmigo ”, fueron las palabras del pelotero, mientras que su enamorada decidió aceptarlo y darle un tierno beso.

“ Es lo que más me gusta de la vida, si no le gusta el fútbol, le va a gustar... Aquí porque le gusta jugar mucho jugar el fútbol”, sostuvieron.

TROME | Pedida en partido Once Machos

ETHEL ROMPE EN LLANTO POR SU CUMPLE

Como es de costumbre, Ethel Pozo no pudo evitar llorar en vivo luego de recibir una sorpresa por su cumpleaños. La actriz Natalia Salas, excompañera de trabajo, se hizo presente para dedicarle unas palabras y afirmar que la considera una amiga.

“Alguien que me escribía, que me llamaba, que me mandaba audios larguísimos, cada semana, era Ethel. Cuando me dijeron que venga para celebrar contigo era imposible que diga que no. Te quiero mucho, yo no tengo muchas amigas en el medio, estoy orgullosa de decir que tu eres una de ellas”, expresó.

La hija de Gisela Valcárcel rompió en llanto durante las palabras de su amiga y afirmó que está orgullosa de haberla conocido.

