Aldo Miyashiro finalmente rompió su silencio luego de la polémica que se desató tras ser ampayado por las cámaras de Magaly Tv La Firme en apasionados besos con Fiorella Retiz, exreportera de su programa. El conductor usó su programa ‘La banda del Chino’ para defenderse tras ser calificado de infiel, ya que aún está casado con Erika Villalobos.

“Me fue casi imposible venir ayer y he venido porque quiero asumir los actos que ustedes han visto en las imagenes de Magaly, quiero decir que me siento absolutamente avergonzado. Podría comenzar esto tratando de llegar a un acuerdo, que mi relación esta mal, que estoy a punto de separarme y que tuve un viaje de familia para despedirme, pero no sería cierto, lo cierto es que he tenido 17 años de matrimonio con altibajos, momentos muy felices, momentos muy duros, veniamos de un viaje familiar hermoso, feliz, estabamos unidos, viviendo un buen momento y yo quebré todo eso ”, dijo el conductor.

Asimismo, dijo que no demandará a Magaly Medina por las imágenes. “Eso no es importante, lo importante es que yo me equivoqué , cometí un error que me va acompañar toda la vida y me va costar muchísimo reparar, he decidido asumir, como hombre que soy, mis responsabilidades”, indicó Erika Villalobos.

“ Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika , porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometi un error y solo quiero pedir perdón ”, acotó Aldo Miyashiro.

Asimismo, pidió perdón a su familia por hacerlos pasar por esta humillación. “ Él más decepcionado de mí soy yo en este momento , no imaginé nunca en mi vida pasar por esto, son los peores días de mi vida, no tanto por mí, sino porque nunca imaginé que yo podría provocar tanto dolor y se lo he provocado a alguien que no se lo merece”, agregó el también actor.

ALDO MIYASHIRO Y ÓSCAR DEL PORTAL AMPAYADOS POR MAGALY

Magaly Medina reveló el último martes que sus urracos le estaban haciendo un seguimiento a Óscar del Portal por unos rumores de presunta infidelidad a su esposa y madre de sus hijos. Sin embargo, grande fue la sorpresa de la urraca cuando sus reporteros, en sus investigaciones, ampayaron a Aldo Miyashiro con su exreportera Fiorella Retiz.

Todo comenzó en un partido de fútbol del campeonato de la Superliga de Fútbol 7, donde juegan ambos personajes de Chollywood. Durante el encuentro, Fiorella Méndez, ex de Pedro Loli, se mostró muy cariñosa con el deportista deportivo y Fiorella Retiz, quien se desempeñaba como reportera del torneo, grababa todo el tiempo al popular ‘Chino’.

Después del juego, los cuatro acudieron a una tienda y compraron bebidas usadas para preparar chilcanos. Luego fueron a la casa de Óscar del Portal, donde armaron una amena reunión.

Aproximadamente a las 4 de la madrugada, los demás invitados se fueron y en la sala, según captaron las cámaras de Magaly Medina, se quedaron Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz sentados en un sillón blanco. Fue allí donde dieron rienda suelta a su pasión.

Poco después se retiraron en un taxi, que primero la dejó a ella y luego a él.

Por su parte, Óscar del Portal fue captado dirigiéndose al trabajo por la mañana. Al regresar, Fiorella Méndez abordó un taxi y se retiró de la casa que comparte con su esposa e hijos.

