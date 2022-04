LO ‘TROLEARON’. Aldo Miyashiro reapareció en su cuenta de Facebook para promocionar un sorteo de entradas para un concierto para los colaboradores de su perfil; sin embargo, varios usuarios comenzaron a recordarle su ampay con Fiorella Retiz.

“Sortea una ‘pichanga’ contigo”; “Serán tres los afortunados que podrán ir a la ‘pichanga’ solos por única vez”; “Regálale a tus Fiorellas”; “¿Ella podrá participar? (foto de Fiorella Retiz)”; “Definitivamente me la pierdo con toda la familia”, son algunos de los comentarios.

La cantidad de comentaros fue tal que tras unos minutos Aldo Miyashiro decidió limitar las respuestas a su post. Actualmente, ya no se puede comentar la publicación.

Aldo Miyashiro pidió disculpas públicas a Érika Villalobos: “”Cometí un error”

El último 19 de abril, Magaly Medina emitió un ampay donde se ve a Aldo Miyashiro en tremendos besos con Fiorella Retiz, exreportera de su programa. Según declaró la ‘urraca’, las imágenes corresponden al 18 de abril, el mismo día que el conductor de TV regresó de viaje con su esposa Érika Villalobos.

Tras ello, Miyashiro reconoció su infidelidad y pidió disculpas públicas a su familia. “Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika, porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y solo quiero pedir perdón ”, dijo.

