Tras varios días de polémica sobre la infidelidad de Aldo Miyashiro, la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, decidió pronunciarse por primera vez y arremeter contra el ‘Chino’ tras su ampay con Fiorella Retiz y los días oscuros que continúa viviendo su esposa Érika Villalobos.

Al presentar la nota que Aldo Miyashiro eliminó todas las fotos que tenía con la madre de sus hijos en Instagram, Rebeca Escribens señaló que “era lo mínimo que podía hacer por respeto a Érika Villalobos”.

Sin embargo, su ácida crítica vendría después al asegurar que el dolor que asegura tener el exconductor de ‘La Banda del Chino’ es incomparable a lo que sentirá años después cuando vea a sus hijos crecer.

“Recordando el momento en que Aldo Miyashiro sale a ofrecer disculpas, etc, yo me quedé pensando todo este tiempo y quiero compartir lo que pienso respecto a este tema y es que siempre el dolor que pueda estar sintiendo en este momento él, no se va a comparar jamás al que va a sentir cuando sus hijos sean grandes y se lo saquen en cara el resto de su vida”, puntualizó.

declaraciones de Rebeca Escribens a Aldo Miyashiro

REBECA MINIMIZA PERDÓNDE ALDO MIYASHIRO

Como fiel amiga de la actriz Érika Villalobos, la conductora Rebeca Escribens remarcó que los hijos no son quienes para juzgar a los padres, pero lamentablemente eso ocurre.

“ El dolor es así (chiquito), si él cree que le duele ahorita, espérate que pasen los años. Los hijos se encargan a veces sin tener derecho a juzgar a los padres , pero lamentablemente se encargan de hacerte saber que la malograste”, agregó.