Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron luego que Aldo Miyashiro rompiera su silencio tras la polémica desatada por el enfrentamiento legal entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez.

La conductora de Amor y Fuego consideró que el conductor de la ‘Banda del Chino’ tiene buenas intenciones, pero también le intersa captar audiencias con el escándalo. “No tenemos por qué dudar de tus buenas intenciones pero no me vengas que no te interesa el rating”, dijo indignada.

Por su parte, el popular Peluchín lo comparó con Gisela Valcárcel. “Te estás pareciendo a la ‘Farisela’... él dice que no busca rating, su perfil es el del chino conciliador, buena gente, diplomático, pero no me vengas con tus cuentos chinos”, arremetió el conductor de Willax.

Sin embargo, también se puso en el lugar de Aldo Miyashiro, a quien le están cayendo las críticas por no sacar a Andrea San Martín de la conducción de su programa nocturno.

“Si Andrea tiene que pagar algo pues que lo pague donde lo tenga que pagar, que responda ante la justicia... lo que no se puede hacer es pedir que se quede sin trabajo, me imagino el agobio que debe sentir el chino”, acotó Rodrigo González.

Gigi Mitre y Rodrígo González dijeron que no dudan de las nuenas intenciones de Aldo Miyashiro al intentar conciliar entre Andrea San Martín y Juan Víctor. Sin embargo, destacaron que también está interesado en el rating.

