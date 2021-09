Aldo Miyashiro se confiesa: “Sinceramente, la cocina no es mi fuerte”

Este domingo 26 de septiembre a las 7 de la noche las amigas Tepha Loza y Diana Sánchez se enfrentan en un duelo de sabor a los compañeros Aldo Miyashiro y Junior Silva. Desde el inicio del programa, Diana, quien dirigió a Tepha, mostró su confianza: “Confió plenamente en Thepa, sé que ella va a manejar la situación en la cocina con mucha calma y yo, como buena peruana, cocino muy rico, cuando Dan probó mi sazón lo conquisté aún más”.

Por su parte, Tepha comentó: “Yo cocino desde los diecisiete años, con mi sazón he conquistado a varios. Cocinar bajo presión fue difícil, pero el sabor de mi comida quedó espectacular”. Por otro lado, Tepha se encargó de distraer a Junior durante su participación en la cocina, luego que él comentará que le parecía una de las mujeres más lindas que existe en los realitys.

Ante esto, entre bromas, Aldo Miyashiro comentó: “No vale que estén coqueteando, luego (Junior) va estar llorando en su casa y tenemos que ir apoyarlo, sería la sexta vez que le rompen el corazón”.

Aldo Miyashiro quemó el aderezo

Aunque Aldo Miyashiro llegó muy confiado, pues siempre ganó en sus visitas anteriores, terminó reconociendo que no es bueno en la cocina, tras quemar el aderezo. “Sinceramente, la cocina no es mi fuerte, pero creo que no importa el proceso, lo que importa es el sabor final, y mi plato salió rico”.

Mario Irrivaren envía mensaje a Tepha Loza

Además, durante el programa, las chicas recibieron un mensaje sorpresa de su compañero Mario Irivarren, en donde él le hace un pedido especial a Tepha: “Lo único que le diría a Tepha es que no vaya a quemar la cocina (risas)”.

Y los chicos, también recibieron el saludo de su amigo André Silva, quien les dejó un gran consejo, “Cocinar es como amar, hay que hacerlo sin miedo o mejor no intentarlo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Ricardo Gareca entrega la lista de convocados para fecha triple de Eliminatorias

América TV le envió carta notarial a Magaly por difundir imágenes de la caída de Elías Montalvo

Tepha Loza se disculpa con su hermana Melissa en EEG: “No sabía cómo acercarme a ti”