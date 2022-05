Aldo Miyashiro reapareció en ‘La banda del Chino’ este viernes 13 de mayo, a varias semanas del doble ampay que terminó con su matrimonio con Erika Villalobos tras ser captado en apasionados besos y caricias con su exreportera Fiorella Retiz.

Para sorpresa de los fanáticos del programa de Panamericana Televisión, el popular ‘Chino’ apareció en los primeros minutos de su programa y agradeció a su equipo por haberlo cubierto en todo este timpo que estuvo ausente de las pantallas.

“Muy buenas noches a todos, buenas noches compañeros, agradecerles por todo este tiempo que han estado acá tratando de ayudarme un poco. Decirle a la gente que este tiempo en el que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le he hecho a mi familia y creo que es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida”, dijo el conductor.

Sin embargo, aseguró que ya es hora de salir a trabajar a la calle como cualquiera de sus fanáticos. “Gracias a todo el equipo y a toda la gente que me ha escrito y que no he podido contestar, les agradezco muchísimo, es la última vez que voy hablar sobre esto, sobre este episodio tan doloroso para mi familia y espero que lo sepan entender”, acotó Aldo Miyashiro antes de pasar a otro tema.

