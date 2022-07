El último fin de semana Aldo Miyashiro apareció en una pichanga junto a su equipo ‘Once Machos’ y hasta ‘troleó' a un reportero que le preguntó por el retorno de los varones a los partidos. Al respecto, Rodrigo González comentó el regreso a los eventos del conductor de televisión y hasta habló de su ‘relación’ con Érika Villalobos.

El popular ‘Peluchín’, acompañado de Gigi Mitre, reveló que tiene información de personas cercanas a la familia Miyashiro Villalobos. Según dijo, los conflictos tras la infidelidad habrían cesado, por lo que no descartó que exista una reconciliación.

“¿Ya habrá vuelto con la Érika? ¿Estará en proceso de volver? Tengo información que la alta tensión que había ya está pasando, igual eso no significa nada , pero yo creo que sí, que esto pinta como que podrían volver, según gente cercana que los observa , que saben alguna información”, dijo.

En esa línea, Rodrigo González comparó la situación de Miyashiro con el caso de Óscar del Portal, quien habría sido perdonado por su esposa tras una supuesta infidelidad con Fiorella Méndez.

“ No creas que es imposible que vuelvan ah, parece que podrían volver, y a veces ha pasado que el público no se ha enterado y han vuelto . De repente la amiga se ha dado vuelta y la gente apresura en satanizar y santificar. Después de todo, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, pero quizás Érika sí”, puntualizó.

ALDO MIYASHIRO VOLVIÓ A LAS PICHANGAS Y ‘TROLEÓ'

Aldo Miyashiro reapareció en las canchas con su equipo ‘Once Machos’ y fue abordado por un reportero que le pidió que anuncie el retorno de las pichangas para todos los varones, tras su polémico ampay con Fiorella Retiz.

“ Haz una invitación que ya podemos salir a jugar fútbol, por favor, ya podemos regresar a las pichangas ”, se le escucha decir al periodista de El Popular. Sin embargo, la respuesta del ‘Chino’ fue inesperada.

Aldo Miyashiro contestó inmediatamente y sin una sonrisa en el rostro. “El que quiera salir a jugar fútbol, puede salir a jugar fútbol, si no te dejan a ti es porque eres huev***” , señaló.