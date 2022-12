¡EN FAMILIA! Aldo Miyashiro y Érika Villalobos fueron captados juntos en la graduación de su hijo. La expareja se dejó ver en la ceremonia yAldo Miyashiro y Érika Villalobo se reencuentran en graduación de su hijo VIDEO expareja vivió momento familiar tras separación ampay farándula posando para las fotografías correspondientes.

El portal de Instarándula difundió las fotos, donde se puede ver al ‘Chino’ luciendo una camisa negra y pantalones, mientras que la actriz vistió un vestido corto ceñido al cuerpo.

“ Aldo y Érika en la graduación de su hijo”, se lee en el comentario que una ratuja mandó a Samu Suárez.

¿Qué pasó con Aldo Miyashiro y Érika Villalobos?

En abril de este año, el programa de Magaly Medina emitió un ampay bomba a Aldo Miyashiro, en las imágenes se puede ver al conductor de TV besándose con la que en ese entonces era la reportera de su programa.

Tras ello, el ‘Chino’ pidió disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos. “ Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika , porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometi un error y solo quiero pedir perdón ”, dijo.

