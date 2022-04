¿CÓMO? Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz serían más cercanos de lo que muchos pensaban. Se conoce que la periodista trabajaba como reportera en la Superliga Fútbol 7 donde Óscar Del Portal y el ‘chino’ jugaban sus pichangas.

Tras el ampay besándose en la casa de Óscar del Portal, Instarándula difundió imágenes que una ‘ratuja’ captó el 21 de marzo de este año donde se puede ver a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en la playa, junto a otras dos personas.

“Justo tome foto al ‘chino’ en la playa, sin saber que ella era la del costado y lo acabo de confirmar que sí”, señaló.

Asimismo, usuarios de Samu Suárez notaron que el bikini que luce Retiz es el mismo con el que posó en su cuenta de Instagram.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz fueron vistos juntos en la playa

Aldo Miyashiro confirmó que fue infiel a su esposa con Fiorella Retiz

Tras el escándalo, Aldo Miyashiro emitió un pronunciamiento en su programa ‘La Banda del Chino’ donde reconoció su error y pidió disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos.

“Yo me equivoqué , cometí un error que me va acompañar toda la vida y me va costar muchísimo reparar, he decidido asumir, como hombre que soy, mis responsabilidades”, indicó Aldo Miyashiro.

