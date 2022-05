Alessandra Fuller y su pareja Francesco Balbi se dejaron ver bien juntitos en el concierto que realizó Rauw Alejandro en Lima el último viernes 6 de mayo. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ presenciaron ese momento, sin embargo, el joven se arrebató con el reportero que los estaba grabando.

En las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se observa a la joven pareja abrazados y caminando por los alrededores del estrado donde el reguetonero se presentó. Hasta que el periodista se le acerca para obtener algunas declaraciones, pero todo se salió de control.

Franceso Balbi se habría incomodado por la presencia de cámaras e intentó que el reportero saque imágenes de ellos. Incluso el hombre de prensa le pide por favor que no lo toque.

“ No me toques mi brother, estoy trabajando, no me toques, pero no me toques, todo bien, ella sabe cómo es la chamba, no me toques, porfa ”, se escucha decir al periodista, mientras que Ale Fuller intenta calmar a su novio diciéndome: “Amor, escúchame”.

TROME | Novio de Ale Fuller increpa a reportero de Amor y Fuego

ALE FULLER OFICIALIZÓ ROMANCE CON ABOGADO

La modelo Alessandra Fuller confirmó tener una relación con el abogado Franceso Balbi luego que el programa ‘Amor y Fuego’ la ampayara con un misterioso joven. La también influencer se fue de vacaciones a Estados Unidos con su pareja, lugar donde fue la oficialización.

Cabe precisar que Franceso Balbi es amigo de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero . Incluso, defendió al ‘Capitán’ en las eliminatorias para Rusia 2018 tras el caso de una prueba antidoping.