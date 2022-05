Ale Venturo reveló que sintió miedo al inicio de su relación con Rodrigo Cuba, en la entrevista exclusiva que la pareja brindó a Magaly TV, La Firme, a raíz del controvertido final de la relación con Melissa Paredes.

En la entrevista a la pareja, Magaly Medina le preguntó Ale Venturo si sintió miedo al principio del romance con el ‘Gato’, debido a que el futbolista atravesaba un proceso de divorcio.

“Sí, me dio bastante miedo, pero él intentaba tranquilizarme, pensé que iba a ser peor, pero no, de hecho el día que estábamos aquí (casa del Gato), estábamos volteando a todo lado a ver si había alguien”, manifestó Ale.

Por su parte, Rodrigo Cuba manifestó que en todo momento quería cuidar a Venturo y no exponerla. “Yo no quiero que la gente pueda hablar tontería y media, yo quiero que ella sienta que siempre busco su bienestar”, manifestó el Gato.

‘Gato’ Cuba y Ale Venturo se lucen juntos por primera vez en TV

Rodrigo Cuba y Ale Venturo aparecieron juntos en televisión por primera vez en Magaly TV: La Firme. El futbolista rechazó que hayan empezado una relación con la empresaria para sacarse el “clavo” tras su divorcio con Melissa Paredes.

“No la conocí con la intención de va ser una más, la conocí, me encantó, me enamoré y me quedé con ella, cuando la fui conociendo me fui enamorando de lo extraordinaria mujer que es”, manifestó Rodrigo Cuba.





