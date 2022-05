¿EN LA DULCE ESPERA? La noche de este lunes las alarmas se encendieron cuando Magaly Medina soltó tremenda bomba sobre Rodrigo Cuba y su actual pareja, Ale Venturo, en medio del escándalo mediático en el que se ve involucrado con su exesposa Melissa Paredes.

“Nosotros tenemos información privilegiada a la que hemos tenido acceso, no por el lado de ustedes ni por el otro lado, sino por nuestras fuentes. Nos ha llegado la información que Ale Venturo estaría embarazada de cinco semanas ”, soltó la urraca en conversación con Lady Peña, abogada del ‘Gato’.

En un primer momento la letrada negó el rumor pero luego aseguró que no tiene conocimiento del supuesto embarazo de la empresaria. “Eso no es cierto. Por lo menos yo no tengo conocimiento de eso, no puedo decirte que está o no está. En el supuesto caso que estaría embarazada creo que deben manejarlo de manera privada y que haya un apoyo psicológico porque quieras o no, es una niña que ha cambiado su vida de manera brusca ”, acotó.

Magaly Medina aseguró que no puede revelar sus fuentes pero son completamente certeras y aconsejó al Gato Cuba y a Melissa Paredes que deben preparar a su única hija para la supuesta llegada de su nuevo hermanito o hermanita. “Los dos padres peleándose creo que no van a llegar a un buen puerto”, indicó.

Por su parte, la abogada Lady Peña indicó que tanto Rodrigo Cuba como Melissa Paredes deben recibir apoyo psicológico para ayudar a su hija para ‘afrontar la vida misma’.

Urraca dejó helada a la abogada de Rodrigo Cuba al revelar que Ale Venturo estaría embarazada del futbolista.

