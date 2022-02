Alexandra Venturo compartió a través de sus historias los videos de la celebración que organizó por el cumpelaños de su bebé Aria. La empresaria tuvo como invitados especiales a Rodrigo ‘Gato’ Cuba y a su hijita.

En los videos, Ale Venturo posó con Rodrigo Cuba y algunos amigos. Además, se pudo ver que el hermano del ‘Gato’ también asistió a esta reunión especial.

Asimismo, la hija de Melissa Paredes también estuvo disfrutando de las actividades de la fiesta que tuvo la temática de Disney y Peppa Pig.

Entre los famosos que asistieron al cumpleaños de la hija de Ale Venturo estuvieron Natalie Vértiz, una de sus mejores amigas, quien llegó acompañada de sus dos hijos.

Ale Venturo celebró el cumpleaños de su bebé con el ‘Gato’ Cuba (Video: Instagram)

ENAMORADÍSIMA DEL GATO CUBA

En entrevista con ‘Estás en todas’, la empresaria confesó que al poco tiempo de conocerse Rodrigo Cuba visitó a su mamá y le llevó chocolates. Además, contó que el futbolista es muy detallista con ella y con su pequeña hija.

“Realmente me sorprendió porque le llevó chocolates a mi mamá a los pocos días de salir. El fue y se abrió completamente con ella y ya. Yo creo que cuando es, no necesitas un tiempo de espera. Lo que sentimos es más que suficiente, no solo es lindo conmigo, sino también con mi hija. Si trae flores para mí, también lo hace para mi hija”, aseveró.