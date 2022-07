¡INCONDICIONAL! Ale Venturo no deja solo a su pareja Rodrigo Cuba, quien atraviesa un duro momento tras ser alejado de la hija que tiene con Melissa Paredes, esto en medio de una investigación presunto abuso.

La empresaria se dejó ver alentando al Gato en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, para el partido de Sport Boys vs. San Martín, pero no fue sola, Valery Revello, ex de Sergio Peña, estuvo con ella.

En las historias de la modelo, se escucha a Ale Venturo aplaudiendo y animando al futbolista del equipo chalaco.

Además, se pudo ver que tras el encuentro, Valery Revello, Ale Venturo y Rodrigo Cuba fueron a comer algo.

Historias de Valery con Ale

Rodrigo Cuba no puede ver a su hija tras escándalo con Melissa Paredes

El mediático caso de denuncias y audios, entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, provocó la intervención de las autoridades. El Poder Judicial ordenó que ambos progenitores no pueden acercarse a su pequeña hija a menos de 100 metros.

Actualmente, la menor se encuentra a cuidado de su abuela paterna y no puede estar con sus padres.

