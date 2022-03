Ale Venturo acaparó titulares esta semana luego de conocerse que demandó al padre de su hija, Daniel León, por violencia psicológica. Además, le fueron otorgadas medidas de protección y ahora solicitó la tenencia completa de su menor hija.

Todo comenzó cuando la actual pareja del ‘Gato’ Cuba le pidió a León conciliar un régimen de visitas y un nuevo acuerdo económico a favor de su pequeña. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo y él reaccionó de manera violenta, golpeando una mesa y rompiendo sus lentes. Ello generó que ella lo denunciara por violencia psicológica.

Además, Ale Venturo solicitó medidas de protección, las mismas que le fueron otorgadas. En el documento estipula una orden de alejamiento de al menos 200 metros, prohibición de comunicación, prohibición de retirar a su hija, prohibición de publicación de fotos y videos íntimos de la denunciante por cualquier medio de comunicación y una orden de terapia psicológica.

Según la extensa demanda, Daniel León incumplió con sus compromisos económicos, iba a ver a su hija sin cordinación previa y ‘cuando no se hace lo que él quiere me insulta, humilla, me trata mal, incluso frente a nuestra hija’, narró la empresaria.

Como prueba de sus acusaciones presentó dos audios donde su ex la insulta y amenaza. “Vete a la mismísima... y habla con tu tío o quien quieras, vamos a ver cuánto demora tu trámite y cuánto recibes después. Y me voy a aparecer todos los put... días en tu restaurante a ver a mi hija o armar escándalo”, se le escucha decir.

ALE VIVIÓ UN INFIERNO EN EE.UU.

En la demanda, Ale Venturo también contó que la temporada que vivió en Estados Unidos, durante su embarazo y parto, se convirtió en una pesadilla. Acusó a su expareja de ser celoso, irritable y con cambios frecuentes de humor y que incluso firmó un documento donde se comprometió ella a asumir los gastos de su parto.

Luego de un año, acudió al consulado peruano y pidió regresar a Perú en un vuelo humanitario, donde también Daniel León viajó.

Ale Venturo solicitó la tenencia completa de su hija y acusó a su expareja de agredirla psicológicamente.

