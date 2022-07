QUÉ FUERTE. Amor y Fuego difundió la grave denuncia de Francisca, la nana de Ale Venturo. Y es que hace unos días el padre de su hija denunció que la empresaria no permite que la menor pase la noche en su casa pese a que la niña duerme en la misma cama con su mamá y Rodrigo Cuba, su actual pareja, según le contó la niñera.

Luego de hacerse públicas esas declaraciones, Francisca tuvo problemas en su lugar de trabajo, contó Daniel León, padre de la hija de Alexandra. La joven, que no tiene familia en Lima, le pidió ayuda vía mensajes de WhatsApp porque la obligaron a ir a la casa del ‘Gato’ y querían que firme un documento para supuestamente ‘limpiarse’.

“Se comunicó conmigo asustada, porque dicen que la habían subido a un carro y que la estaban llevando a la casa de Rodrigo (Cuba) y que no la estaban dejando donde ella quería quedarse ... en la casa de Alexandra, le han quitado el teléfono ”, dijo Daniel León para Amor y Fuego.

Asimismo, el programa de Rodrigo González mostró los audios donde Francisca explicaba qué había ocurrido. “Estoy en Miraflores, en la casa del joven Rodrigo... recién llego. Quise quedarme en la casa de la señorita (Ale Venturo) pero no me dejan quedarme allá, quieren que me quede acá y me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel... para que quede mal. Dice que tengo que firmar una cosa para que quede limpia y que si no firmo igual voy a quedar mal con el joven Rodrigo”, se le escucha decir.

POLICÍA LLEGA A LA CASA DEL GATO PARA RESCATAR A LA NANA

Daniel León se comunicó con su abogada y esta acudió a la comisaría de Monterrico para que auxilien a Francisca, quien supuestamente estaba retenida en la casa del Gato Cuba. Los efectivos llegaron hasta el departamento y le explicaron al portero que había una denuncia por amenaza psicológica en flagrancia. Mientras, la mamá de Rodrigo, Ale Venturo y el futbolista observaban desde la ventana.

Finalmente los policías pudieron subir y bajaron con la nana, quien evitó dar declaraciones a la prensa pero fue hasta la dependencia policial para sentar una denuncia, al parecer, por el delito de coaxión.

NANA DE ALE VENTURO: NI COMIDA ME DIO

En otro de los audios de Francisca se le escucha contar el calvario que vivió en su lugar de trabajo un día después de las declaraciones de Daniel León. “ Hoy día he salido a la una, ni he almorzado, ni comida me dio hoy día, me dice ‘por qué no agarras’, pero no es mi casa le digo, usted es mi patrona”, narró la nana.

Asimismo, aseguró que no quiere problemas con Ale Venturo y que si tenía que renunciar tenía que esperar una semana. Por otro lado, contó que en un momento la novia de Rodrigo Cuba le quiso quitar su celular para bloquear a su expareja.

