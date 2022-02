ILUSIONADA. Así se mostró Ale Venturo en la primera entrevista que dio en televisión, con su amiga de la infancia Natalie Vértiz. En conversación con la conductora de Estás en Todas, reveló que su familia y la del Gato ya se conocieron y se llevan súper bien.

La empresaria contó que en una oportunidad el futbolista la fue a recoger en su auto con su mamá y su tía. “Estaba como un tomate de la verguenza. Yo dije ‘es ahora o nunca’ y entré al carro y de verdad me inspiró demasiada confianza, su mamá es súper linda, amorosa”, dijo la rubia.

Asimismo, se refirió al papá del Gato, Jorge Cuba, quien estuvo al lado del pelotero durante todo su embrollo con Melissa Paredes. “Don Gato, mi tío Jorge de verdad es demasiado chévere, su hermano, todos súper cool. Él como yo, somos demasiado familiares, de hecho ya tuvimos la oportunidad de juntas a las dos familias”, reveló Ale Venturo.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN ALE VENTURO Y EL GATO?

Ale Venturo reveló que sus conversaciones con el Gato Cuba comenzaron en quincena de diciembre pero están oficialmente hace un mes. Asimismo, reveló que el futbolista le advirtió que podría estar en el centro de la polémica por el escándalo que vivió con Melissa Paredes.

“Él mismo me lo advirtó, lo que se veía venir, pero él me dijo yo voy a estar contigo, te voy a cuidar. Me da seguridad más que nada porque me dijo ‘yo no me voy a esconder porque no estoy haciendo nada malo y tampoco eres alguien para esconder”, agregó.

