Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba aprovecharon las fiestas navideñas para pasar tiempo de ocio. Como parte de estos días familiares, la pareja decidió protagonizar un video de TikTok, donde cada uno reveló qué odia uno del otro.

La primera en hablar fue la empresaria, quien no tuvo reparo en brindar detalles íntimos del futuro padre de su hijo.

“Lo primero que detesto en realidad y sinceramente es que él está todo el día está metido en el celular. No se puede hablar contigo y no escuchas porque estás en Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp o viendo quiénes vieron tus historias . Ya estoy cansada ya”, dijo la pastelera sobre el futbolista.

El futbolista no se quedó atrás y también reveló qué detesta de la futura madre de su hija: “Una de las cosas que más me incomodan es cuando quiero dormir y como ella no puede dormir, Ale viene y me dice ‘despiértate’ y no me deja dormir”.

Ante la queja pública de su pareja, Ale Venturo se defendió y señaló que el deportista duerme muchas horas: “Es que duermes demasiado y me da cólera”.

La pareja siguió contando intimidades de su convivencia y terminaron con una enorme sonrisa para sus seguidores.

Ale Venturo será madre de una niña

La novia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba está a punto de dar a luz. Ella será madre por segunda vez y de una niña.

La pareja fue blanco de duras críticas porque no tiene mucho tiempo de conocerse. Ale y Rodrigo comenzaron su historia de amor cuando el deportista puso fin a su matrimonio con Melissa Paredes.

