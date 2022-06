EN PIE DE GUERRA. Daniel León, expareja de Ale Venturo, rompió su silencio y decidió denunciar a la empresaria y novia del ‘Gato’ Cuba por violencia psicológica en agravio de su menor hija ya que, según asegura, la pequeña duerme en la misma cama con su mamá y su enamorado y a él le impiden llevársela para que pase la noche en su casa.

“Teníamos que firmar el lunes pasado la conciliación pero me dijo que no quería, que no se sentía cómoda que mi hija duerma conmigo en la cama. Sin embargo, la nana me contó que ella duerme todos los días en la misma cama con el ‘Gato’ Cuba y Alexandra”, dijo el padre para Amor y Fuego.

Asimismo lamentó que Ale Venturo quiera alejarlo sin argumentos legales de su hija y aseguró que Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, es quien está detrás de todos estos embrollos legales, ya que su aún esposa lo denunció hace unos meses por violencia psicológica.

“Están teniendo mucha facilidad para meter a mi hija, involucrarla con una familia nueva. El mismo señor Jorge Cuba ha dicho que es el intermediario, él no tiene nada que ver y me ha puesto un millón de trabas legales para alejarme de mi hija”, acotó Daniel León.

En ese sentido, calificó como ‘hipócrita’ a Ale Venturo por estar a favor de la tenencia compartida del ‘Gato’ y Melissa Paredes pero a él ni le permite dormir con su hijita. “Todo esto se trata de control, a parte de lo económico porque ella quiere asegurarse que yo pague lo que ella pida, creo que es un tema de control y mal asesoramiento por aprte del señor Jorge Cuba, él es quien está detrás de todo esto”, indicó.

Finalmente, mostró los chats que mantuvo con Alexandra Venturo y Jorge Cuba para ver a su hijita, donde se evidencia que le piden el dinero de la manutención a cambio del contacto con la menor.

Daniel León se cansó de que no se le permita ver a su hijita y denunció a Ale Venturo por violencia psicológica. Además, aseguró que detrás de las denuncias de su ex está el papá del ‘Gato’, Jorge Cuba.

