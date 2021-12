Alejandra Baigorria hizo un alto a sus vacaciones en Estados Unidos para hacer una aclaración respecto al supuesto uso de filtros en las fotos y videos que sube a sus redes sociales.

La integrante de “Esto es Guerra” publicó un video en sus historias de Instagram en el que muestra tomas cerradas de su cara. En el clip también explica que no usa filtros porque no necesita tapar imperfecciones en su rostro.

“Muchos me pedían video sin filtro, usando mis tecnologías no necesito, solo me puse un poco de bloqueador con color, rubor y brillo de boca”, escribió la chica reality en la primera parte del video.

La ‘Rubia de Gamarra’ también hizo hincapié en que la piel tersa que muestra en sus redes sociales es gracias a los tratamientos de su línea cosmética.

Viajó a Miami junto a Said Palao:

Alejandra Baigorria se encuentra disfrutando unas vacaciones en Estados Unidos junto a su pareja, Said Palao. Los integrantes de “EEG” viajaron a Miami para recibir el año 2022 al lado de la familia de la “Combatiente”.

Desde su llegada a tierras norteamericanas, la empresaria no ha dejado de compartir con sus casi cuatro millones de seguidores postales de su estadía.

