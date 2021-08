¿SE LE VIENE LA NOCHE? Alejandra Baigorria no solo está en el ojo de la tormenta por haber renunciado abruptamente a Esto es Guerra, sino que recientemente Amor y Fuego confirmó que la justicia admitió la denuncia por daños y perjuicios que le entabló Guty Carrera.

“¿Te acuerdas cuando en su momento Alejandra salió llorando en los programas de Latina denunciando a Guty? Dijo ‘maltrato’, ‘agresiones’ y bueno ¿te acuerdas qué le dijeron las autoridades?”, dijo Gigi Mitre.

Rodrigo González recordó que la justicia determinó que el chico reality no era una persona agresiva, por lo que desestimaron la denuncia de la rubia. “Bueno, ya ha pasado el tiempo y hoy por hoy admiten en demanda lo que Guty Carrera pide ahora, quiere denunciar a Alejandra Baigorria por daños y perjuicios”, reveló la conductora de Willax.

PELUCHÍN LO APOYA

El popular conductor de Amor y Fuego recordó las denuncias en su contra de Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Susana Umbert y lamentó que algunas mujeres se aprovechen de su condición para levantar falsos.

“Si alguien para victimizarse, para manipular a la opinión pública aprovechando su condición de mujer, porque no le gustó cómo manejaste la relación, porque no estuvo de acuerdo en cómo se terminó, se inventó algo, porque la justicia ha dicho que eso no es verdad, y ha perjudicado de alguna manera... hay gente que se va quedar con la idea de que Guty es un agresor, un violento, un misógino, lo que debería hacer y cualquiera, me incluyo, es contrademandar”, indicó Rodrigo González.

En ese sentido, aseguró que él demandará a sus denunciantes. “Moscamuerta agárrate porque te voy a agarrar a matamoscazos... es muy fácil pasársela un año, porque alguien le dijo moscamuerta en televisión, decirle agresor de mujeres, misógino y cuanta palabra te aguante la cámara, y el aire de Latina, que también es responsable”, aseguró.

“Cuando la justicia me dé la razón, ahora ustedes van a tener que hacerse cargo de lo que me han acusado públicamente, por eso estoy con Guty Carrera”, agregó Peluchín.

“Aténganse a las consecuencias y piensen dos veces antes de jorobar a las autoridades por cosas que no son justas”, dijo Gigi Mitre.

Conductores de Amor y Fuego revelaron que la justicia admitió la demanda de daños y perjuicios de Guty Carrera contra su ex, Alejandra Baigorria, luego que ella lo acusara de agresión.

¿Y SU SALIDA DE EEG?

Alejandra Baigorria armó, el pasado jueves, tremendo show cuando los chicos reality votaron por la permanencia de Rosángela Espinoza en Esto es Guerra. La rubia de Gamarra tomó la palabra y renunció abruptamente, lo que muchos consideraron una farsa para captar audiencia.

Sin embargo, según Rodrigo González y Gigi Mitre, Alejandra Baigorria decidió abandonar el programa de América Tv porque sabía que iba ser suspendida por la denuncia de Guty Carera.

“Es porque sabe que los auspiciadores no la quieren por la denuncia de Guty. Ella sabe que solo es show a ver si funciona. Ayer fue notificada, estaba molesta y en shock, sabe que la iban a suspender ya le avisaron que los auspiciadores no quierne chongos de denuncias”, dijo Gigi.