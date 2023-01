Alejandra Baigorria denunció que fue víctima de robo, en una de sus tiendas en Gamarra, y afirmó que no parará hasta encontrar a los delincuentes.

“Me robaron y se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes. Te voy a atrapar, te lo juro. No me voy a dejar jamás. Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, señaló muy molesta la ‘Gringa de Gamarra’ en sus redes sociales.

Además, Alejandra se dirigió directamente al delincuente y le dijo que se metió ‘con la tienda equivocada’ y que iría a buscarlo personalmente para que le devuelva los jeans que le robó.

“Cayeron en la tienda equivocada porque yo no me voy a quedar callada... los videos que tengo donde se te ve tu cara de ladrón, tu cara de flojo, que en vez de estar trabajando por tu familia estás robando. Vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce porque yo te voy a sacar acá en mis historias (de Instagram)”, dijo una furiosa Alejandra.

“No voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives . Yo misma voy a ir a buscarte para que me devuelvas esos jeans que te robaste, porque detrás de esos jeans hay plata, sudor, inversión que a mí me ha costado y tú no te los vas a llevar gratis”, agregó la rubia muy indignada.

IMÁGENES DEL SUJETO QUE LE ROBÓ A ALEJANDRA BAIGORRIA

Alejandra Baigorria anunció mediante Instagram que unos ladrones aprovecharon que la policía está ocupada en las marchas que se viven en la capital para robar una de sus tiendas, "No voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives, yo te voy a encontrar, vas a ver" comunicó enfurecida la 'Rubia de Gamarra'. (Fuente: @alejandrabaigorria)

