SE LIMPIA. Alejandra Baigorria dejó en claro que nunca fue amiga de Macarena Vélez, luego de la ola de críticas que recibió por empezar a salir con el ex de su compañera de reality, Said Palao.

Samuel Suárez de Instarándula comentó que conversó de manera privada con la ‘gringa de gamarra’ y esta le indicó que nunca tuvieron una relación cercana. “Ale me asegura que ellas no son amigas, es más, Ale tiene los amigos contados con las manos”, indicó.

Asimismo, contó que la tan comentada sesión de fotos que protagonizaron juntas fue porque Alejandra Baigorria contrató a Macarena Vélez para trabajar con ella. “Entonces si no eran amigas, si la sesión de fotos fue pagada, si no pasaron Año Nuevo juntas como tanto se especuló, entonces bienvenido con Said y que disfruten”, dijo Samu.

Alejandra Baigorria nunca fue amiga de Macarena Vélez | Instarándula | TROME

Finalmente, recordó que muchos comentaron que Maca podría haber estado molesta por haberle contado temas personales de su relación con Said Palao a manera de consejera. “Ella le contaba eso a todos”, aseguró citando la versión de la ‘gringa de gamarra'.

Alejandra Baigoria y Macarena Vélez enfrentadas por Said Palao (TROME)