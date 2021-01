AMOR EN PANDEMIA. El 2020 fue un año bastante duro debido a la pandemia global por la enfermedad del Coronavirus, sin embargo, los seres humanos mostraron una gran capacidad de resistencia ante las adversidades. En el caso de Alejandra Baigorria su refugio fue su relación con su compañero de trabajo, Said Palao.

Alejandra Baigorria afirma que es una bendición conocer a Said Palao en el plano romántico. Ambos fueron ampayados en julio de este año, mucha gente cuestionó la autenticidad del romance, no obstante ambos continúan firmes en el amor que dicen sentir el uno por el otro.

La integrante de Esto es Guerra publicó una foto junto a Said Palao, ambos viajaron a Miami para celebrar Año Nuevo. “El 2020 fue duro para el mundo entero, a pesar de todo apareciste TÚ en mi vida. En el momento que no lo tenía planeado y así paso todo sin darme cuenta”, escribe Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram.

“Son meses que no dejo de sonreír. No sé que será mañana, no sé que será de este 2021... Lo único que sé es que vivo cada segundo de mi vida al máximo sin pensar, sin planear, de una forma diferente asÍ será”, continúa la integrante de Esto es Guerra.

Alejandra Baigorria y Said Palao se besan apasionadamente. (Video: ATV)