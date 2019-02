Alejandra Baigorria: "Besé sapos y hoy tengo a mi Rey Arturo" | FOTOS

La ‘Gringa de Gamarra’, Alejandra Baigorria, contó que terminó con Mario Hart porque sentía que el piloto no quería dar el siguiente paso (matrimonio) en la relación .



“Estuvimos cuatro años y medio, hasta convivimos, fue una relación larga y era el momento de pasar a algo serio o terminar... no éramos el uno para el otro, somos diferentes. No quería ser mamá, como se especuló, pero sí dar el siguiente paso (matrimonio), eso causaba inseguridades, así que cada uno fue por su camino”, comentó la ‘guerrera’.

Luego, señaló que no se arrepiente de las lágrimas que derramó por el piloto en televisión.



“Sí, lloré por Mario, creo que todo el país lo ha visto... es parte de la vida, no hay mujer que no haya llorado por una pareja, pero te enseña a ser fuerte, a crecer como persona y hoy en día me encuentro muy enamorada; después de besar tantos sapos encontré a mi ‘Rey Arturo’”, dijo Alejandra en la secuencia ‘Chocahuarique’ de ‘Estás en todas’.

Además, explica que su actual relación con Arturo Caballero no tiene comparación.

“Mi relación es muy diferente a lo que he vivido antes. Arturo no es parte del medio artístico, es mayor que yo, me apoya en los negocios, aprendo mucho de él, siento admiración. Es muy maduro, sabe lo que quiere, no tiene miedo y hemos conversado sobre un futuro”, añadió.

También dijo que le encantan los niños y que está preparada para ser ‘mamá’ el próximo año.