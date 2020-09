La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños número 32, al lado de su actual pareja, el modelo Said Palao, quien no escatimó esfuerzos para engreírla en su día. Y la guerrera se animó a publicar todo en su cuenta de Instagram.

La guerrera llegó a su casa y nunca imaginó que Said le tenía preparado una bella sorpresa que obviamente ambos disfrutaron.

Alejandra Bairgorria y Said Palao recibieron las 12 de la noche degustando de una rica y romántica cena a la luz de las velas. Ambos se veían felices en el video que publicó la guerrera.

Pero eso no fue todo. Tal como ella publicó tuvo una mesa de bocaditos y cuando llegó a su habitación todo estaba decorado con globos y regalos.

Alejandra Baigorria compartió cada momento de su cumpleaños con sus seguidores, sin embargo escribió un nostálgico mensaje a través de sus redes sociales recodando a su madre.

“Un cumpleaños DIFERENTE... con tristeza, angustia, fe y miles de sentimientos que me hacen sentir como en una montaña rusa... son momentos difíciles... que me hacen querer no celebrar pero sonrío porque sé que mi mamá lo que más quiere es verme sonreír ... y sé que pronto estaremos juntas como siempre”, escribió Baigorria.

La popular guerrera no pasa por un buen momento familiar debido a que su madre, María Verónica Alcalá sufrió un accidente que la llevó a ser internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local. Sin embargo, Alejandra sigue trabajando para demostrar a sus hermanos menores y sus seguidores a seguir luchando pese a las adversidades.