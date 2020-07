Alejandra Baigorria no dudó en decir que Christian Domínguez fue ‘una cosa mala’ en la vida de ‘Chabelita’ y ella ya se olvidó de él. “(Isabel) ya se olvidó hace rato, las cosas malas se olvidan rápido... ella está saliendo, está solicitada también, hay amigos que me dicen que la presente”, contó Ale en ‘América espectáculos’.

Además, recordó que el concepto que tiene de Christian Domínguez no es por la forma en que terminó su relación con la ‘Chabelita’.

“No es que sea defensora de la ‘Chabelita’, recuerda que Vania (Bludau) es una de mis mejores amigas. Esto viene de hace años. Soy mamá leona con la gente que quiero. ‘Chabelita’ es muy amiga mía, tiene un corazón espectacular y la vi tan inofensiva que dije: Acá está la mamá leona”, señaló.

Además, reveló que se cruzó con el wachimán en las grabaciones del programa ‘Emprendedor, ponte las pilas’.

“No tengo roche de mirarlo y entrevistarlo. No puedo elegir a quién entrevistar, cuando toca cualquier cosa, toca cualquier cosa, ¿qué voy a hacer?”, indicó Alejandra Baigorria.

Por último, dijo que Mario Irivarren es un ejemplo de hombre.

“Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como él, pero no se dio”, declaró.