Alejandra Baigorria usó sus redes sociales para pronunciarse tras la avalancha de críticas que recibió por hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para que participen en una marcha en reclamo al supuesto fraude electoral denunciado por Keiko Fujimori, quien viene perdiendo la contienda contra Pedro Castillo.

“Quiero hablar sobre el tema que está circulando, hablando de que yo estoy convocando a un golpe de Estado por un flyer que está corriendo por varias redes sociales, no solo por la mía, convocando a una marcha pacífica para darle el respaldo a las Fuerzas Armadas para que puedan mantener el orden en estas elecciones, que están bastante movidas por ambos lados políticos”, dijo la chica reality en su cuenta de Instagram.

En ese sentido aseguró que ‘en ningún momento’ convoca a un golpe de Estado. “Hay que aprender a leer y ver, además, yo no soy nadie para hacer un golpe de Estado y convocar un golpe de Estado y jamás lo haría, al contrario, lo que quiero es una marcha pacífica para defender los derechos de los ciudadanos como votantes, salga quien salga, sea Castillo o Keiko, yo voy a aceptarlo si es de manera democrática”, indicó.

Ale Baigorria volvió a recalcar que participará en la marcha pacífica para que las ‘Fuerzas Armadas se sientan respaldadas por la ciudadanía y pedirles que actúen de manera correcta para que no hayan enfrentamientos entre los dos bandos, que protejan a los dos bandos políticos’.

“Lo que yo quiero es que estas elecciones sean democráticas, claras y en paz, porque salga quien salga va haber una trifulca y eso es lo que no quiero. No traten de chancarme y de buscarle cien pies al gato porque no ha sido así. Yo no quiero armar un golpe de Estado, me río porque es una estupidez”, agregó la ‘Gringa de Gamarra’.

Finalmente, dijo que respetará al candidato que ocupe el sillón presidencial siempre y cuando haya sido elegido de manera democrática.