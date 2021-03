LO DEFIENDE. Alejandra Baigorria se pronunció en sus redes sociales luego de las declaraciones de la madre de la hija de Said Palao, Aleska Zambrano, quien aseguró que su pequeña se siente incómoda por no poder pasar momentos a solas con su padre, ya que ‘la tía Ale’ siempre está con ellos.

A través de sus historias de Instagram, la chica reality aseguró que su pareja es un padre ejemplar y que ella es testigo de ello en los ocho meses de relación que mantienen juntos.

“Eres un hombre intachable en estos ocho meses a tu lado... te vi ser el mejor hijo, el mejor hermano... amo la forma cómo apoyas y proteges a tu familia... antes de comer tú, se lo das a tus seres queridos y nadie me lo contó, yo lo vi...”, escribió la ‘Gringa de Gamarra’.

“Eres un padre ejemplar, vi esa conexión tan bella que tienes con tu hija, cómo muere ella por ti y en ocho meses vi todo lo que das por ella... nadie me contó, yo lo vi!!! Y por eso me enamoré de ti”, agregó Alejandra Baigorria en sus redes sociales.

Asimismo, le pidió confiar en ella y aseguró que lo apoyará para que continúe su labor de paternidad. “Confía en mí, coge mi mano y caminemos juntos contra todo, que las personas buenas tienen un camino hermano por recorrer... yo siempre te apoyaré en que sigas siendo el gran padre que eres, como lo hago y lo haré siempre!!! Te amo mi amor”, finalizó la rubia.

Ale Baigorria defiende a Said tras acusaciones de la madre de su hija

Aleska Zambrano se queja

Aleska Zambrano dio una entrevista a los reporteros de Amor y Fuego donde detalla lo mal que la pasa su hijita porque no puede pasar tiempo a solas con su papá, Said Palao. En ese sentido, narró que la última vez que lo visitó regresó a su casa llorando.

“Al día siguiente vino llorando, yo no entendía por qué, me decía yo quería ver una película con mi papá y la tía Ale dijo yo también quiero ver y se echó con nosotros”, contó para el programa de Rodrigo González.

“Y de ahí se fue y mágicamente apareció en la mañanita. Y yo le dije entonces no estuviste con tu papá sola, entonces me dijo no, no pude estar con él a solas”, agregó la ex de Said Palao.

Aleska Zambrano cuenta episodio traumático que vivió su hija con Alejandra Baigorria-TROME

LA COMENTADA TRANSMISIÓN EN VIVO

Aleska Zambrano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su relación con Said Palao. La mamá de la hija del integrante de Esto es Guerra aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que piensa de su expareja.

Sobre si aún se habla con él, la joven precisó que se comunican por señales de humo. “Nos comunicamos con señales de humo, tenemos un aparato que disparamos de distrito y a distrito y así nos comunicamos”, aseguró.

Aleska Zambrano también menciona que Said Palao no visita con frecuencia a su hija. “Cuando tiene tiempo porque trabaja mucho y la pandemia”, dijo en tono sarcástico. Además, da a entender que la pensión que envía el integrante de Esto es Guerra para Caetana no es lo que ella espera.

