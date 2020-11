Alejandra Baigorria defendió a su pareja Said Palao, cuando en el programa en Boca de Todos le consultaron si el integrante de Los Guerreros era pisado. “Soy una leona y no me gusta que se metan con las personas que yo quiero”, manifestó la ‘Barbie de Gamarra’.

La rubia y el campeón de judo brindaron una divertida entrevista para el conocido programa y contaron más de un detalle de su relación.

En un momento, Alejandra fue consultada si Said era el más pisado de Esto es Guerra; pero la rubia no dudó en responder.

“La gente tiene una percepción equivocada de lo que es ser pisado. Un hombre que quiere a una mujer, que la apoya, que está a su costado, que la quiere; que siempre la protege; no es un hombre pisado, es un hombre de verdad, un hombre derecho, un caballero”, manifestó Baigorria.

ALEJANDRA BAIGORRIA: “SOY UNA LEONA”

Alejandra Baigorria también fue consultada sobre los comentarios de Rafael Cardozo, quien acusó a Said Palao de correr tras las faldas de la rubia.

“Yo soy una mujer que soy una leona que cuando se meten con algo que yo quiero, y eso nada ni nadie lo van a cambiar, y por eso no significa que un hombre sea pisado, sino que yo de por sí no me gustan que se metan con mi familia y las personas que yo quiero”, aseveró.

Alejandra Baigorria y Said Palao se presentaron en En Boca de Todos. (América)

TAMBIÉN LEE:

Mamá de Said Palao sobre relación de chico reality con Alejandra Baigorria: “Me siento muy contenta, ya voy a tener la oportunidad de conocerla”

Madre de Dios: Reserva Nacional de Tambopata reabre y busca obtener sello de “Destino Bioseguro”

Cómo calcular cuánto me toca recibir de gratificación por Navidad 2020