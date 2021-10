Facundo Gonzáles y Alejandra Baigorria se convirtieron en los nuevos sentenciados del programa “Esto es Guerra”, y ahora deberán enfrentarse a una jornada de eliminación previo a la competencia internacional frente a sus pares de “Guerreros Puerto Rico”.

La empresaria de Gamarra atinó a reírse luego que fuera sentenciada con los votos de Ducelia Echevarría y Rosángela Espinoza. Al final del programa decidió pronunciarse al respecto.

“Esto lo asumo y me río, no tengo por qué molestarme. Para algunas personas que han estado poniendo en redes que porque sentencian hay algo personal, no es así, cualquiera puede estar sentenciado y me voy con mi uniforme naranja bien orgullosa y te espero en la sentencia también Ducelia”, acotó.

Alejandra Baigorria sentenciada en EEG

¿Quiénes son los sentenciados?

Cabe señalar que hasta el momento han sido sentenciados Mario Hart, Mario Irivarrren, Rosángela Espinoza, Alejandro Pino ‘Chocolatito’, Facundo Gonzáles y Alejandra Baigorria. Todos deberán demostrar este lunes por qué no deben abandonar el programa.

El tribunal de “Esto es Guerra” anunció en la edición de este martes 5 de octubre, que el reality de competencia sufrirá drásticos como sentencias y eliminaciones ante el próximo duelo internacional frente a “Guerreros Puerto Rico”.

