¿Alejandra Baigorria podría ser mamá soltera? Modelo no descarta la posibilidad [VIDEO]

Muchos de los que siguen las historias de Chollywood podrán afirmar que Alejandra Baigorria ha estado en el centro de los comentarios por sus participaciones en diversos realities y escándalos amorosos. Algunos podrían indicar que estos últimos fueron los que más salieron en los medios.



Un claro ejemplo de ello fue la ruptura que tuvo con Mario Hart, con quien incluso llegó a niveles pocas veces vistos en la farándula local. El tema persiguió a Alejandra Baigorria como al piloto por muchos meses.



En el marco de todo ello no son pocos los que piensan, en las redes sociales, que modelo está 'salada' para el amor. Esto, sin embargo, no impediría a Alejandra Baigorria concretar uno de sus anhelos: ser mamá.



"Yo voy a ser mamá sí o sí, así consiga o no chico. Máximo a los 32, tengo 29, o sea en tres años todavía. Quiero ser una mamá joven (...) Estoy a favor de la inseminación artificial, así que no si no hay, sería una mami soltera feliz de la vida", dijo Alejandra Baigorria, dejando en claro que no necesita de un hombre para tener una familia.

Alejandra Baigorria se asó con Patricio Parodi en Esto es Guerra

UN LUZ EN EL HORIZONTE

En los recientes días, Alejandra Baigorria y Fabio Agostini fueron vinculados. Al respecto, el español manifestó que tienen una buena confianza.



"Cuando llegué a Perú ni nos aguantábamos, pero ahora nos llevamos muy bien. Y de todas las chicas de ‘Esto es guerra’, es con la que más confianza tengo, pero solo somos amigos. No existe nada más, la respeto mucho a (Alejandra Baigorria)", indicó Fabio Agostini.