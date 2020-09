La empresaria e integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria envió, a través de Instagram, conmovedor mensaje a su madre María Verónica Alcalá, quien está hospitalizada en la Unidad de Cuidado Intensivos de una clínica local tras sufrir una terrible caída que afectó seriamente uno de sus riñones.

Hasta el momento, Alejandra ha tratado de mantenerse valiente para, según sus declaraciones, dar un buen ejemplo a sus hermanos menores, a sus seguidores y porque a su madre le hubiera gustado que sea así.

Con el fin de dar buenas energías a su madre, la empresaria de Gamarra compartió una tierna foto con un conmovedor mensaje donde le profesa todo el amor y admiración que siente.

“Madre es madre... con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti...conocí gamarra desde chiquita por ti... soy una mujer fuerte por ti... me siento orgullosa de tener una madre como tú... a pesar de nuestras peleas... de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi MAMÁ la mujer que me dio la vida que me cuido y me enseñó a ser una mujer independiente y luchadora... TE AMO... de repente a mi extraña manera… pero te amo y te cuidaré toda mi vida.... sabes que si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré ... Por ustedes TODO... tengo mucha fe que saldrás de esto y volveremos a caminar gamarra como antes... y que serás la mejor abuela para mis hijos como tú querías... que me verás triunfar como tú siempre me lo decías... y que seré la mejor hija la mejor hermana la mejor amiga la mejor mujer la mejor madre porque tú me lo enseñaste así ... Te amo”, se lee en el mensaje.

Además, Alejandra Baigorria compartió, junto a este mensaje, una tierna fotografía donde aparece siendo cargada por su madre cuando apenas era una bebé.

De inmediato, su actual pareja, Said Palao y sus compañeros del medio le brindaron mensajes de apoyo en este duro momento como Melissa Paredes, quien le dijo: “Mucha fe Ale”. También lo hicieron Vania Bludau, Fabianne Hayashida y Lucia Covarrubias.

Alejandra Baigorria regresó a ’Esto es guerra’

Debido al accidente que sufrió su madre, Alejandra Baigorria se ausentó por un día del reality ‘Esto es guerra’, sin embargo el martes regresó a la competencia para demostrar a sus hermanos menores, fans y a su propia madre su fortaleza.

Ante las cámaras de América Espectáculos, la guerrera señaló que no tirará la toalla pese al difícil momento que está atravesando y seguirá trabajando.

“Igual estoy acá porque me gustaría ser un poco de mensaje para la gente. A veces, uno quiere tirarse a la cama a llorar porque ganas no me faltan, pero eso no va a ayudar a mi mamá. La buena energía es mucho mejor y ahorita todo mundo necesita de un trabajo. Tengo que venir a trabajar porque los gastos de las clínicas son muy altos”, señaló Alejandra.